Ceará é condenado a pagar R$ 50 mil a ex-jogadora do time feminino; clube vai recorrer

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC NATHY defendeu o Ceará em 2023

O Ceará foi condenado, por decisão da 8ª Vara do Tribunal Regional de Trabalho (TRT) de Fortaleza, a pagar R$ 50 mil de indenização à jogadora Nathy pela desistência do Brasileirão Feminino A2.

Em um processo por danos morais, a atleta alegou ter tido a carreira prejudicada por não ter se colocado na janela de transferência do futebol feminino, visto que existia uma "expectativa de direito em relação à renovação do seu contrato de trabalho" expressa em um documento de proposta do clube.

A proposta foi, no entanto, frustrada pelo Alvinegro de Porangabuçu com o desmanche do elenco que participaria do certame nacional em virtude de redução de gastos no orçamento do clube.

A decisão também se embasou no fato de que Nathy só teria tido o conhecimento do vínculo desfeito por meio da reportagem publicada pela coluna, de modo que o clube não avisou de maneira prévia da desistência para as jogadoras.

A decisão ainda cabe recurso, mas a coluna apurou que o clube deverá recorrer por avaliar que se tratou de uma "decisão equivocada". "Não concordamos. Vamos recorrer dessa decisão e entendemos que foi uma decisão equivocada. Por esse motivo, vamos apresentar recurso ao TRT", ressaltou o diretor jurídico Fred Bandeira.

Outras três ex-jogadoras também movem processo contra o Ceará

A jogadora Nathy não é a única atleta que seria contratada para a temporada de 2024 a entrar com uma ação contra o Ceará. A coluna apurou que outras três jogadoras movem processo contra o Alvinegro de Porangabuçu por danos morais sob a mesma alegação que teriam sido prejudicadas no mercado da bola pela postergação do clube em decidir e comunicar sobre a desistência do projeto do futebol feminino. As audiências dos casos devem ocorrer ainda nesse mês de junho.