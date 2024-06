PMCE recebe mais 68 viaturas para reforçar ações em Fortaleza e na Região Metropolitana

Foto: Hiane Braun/ Casa Civil/ divulgação VIATURAS foram entregues na noite de ontem

O Governo do Ceará entregou, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 18, um total de 68 viaturas para integrar a frota da Polícia Militar do Estado (PMCE). Veículos vão reforçar o Policiamento Ostensivo Geral (POG) e devem atuar na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Estiveram presentes no evento personalidades como o governador Elmano de Freitas (PT) e o novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual explicou que a distribuição das viaturas considerou áreas que apresentam o maior índice de violência. Dessa forma, 44 dos novos carros vão reforçar o policiamento na Capital e 24 na RMF, passando a atuar já na manhã desta quarta-feira, 19.

"Nós sabemos que o crime é dinâmico (...) Nós temos que tentar prever essas ações, buscar sermos preventivos com planejamento, com inteligência e, fundamentalmente, naquelas áreas que estão apresentando o maior índice de violência", destacou Elmano.

"Vamos aumentar ainda mais o número de viaturas da Capital, também no Interior, para que a população perceba claramente mais presença da Polícia Militar (...) Nosso esforço vem exatamente no sentido de que, com mais viatura, dando mais mobilidade às forças de segurança, a gente possa agir mais rápido, com prevenção e, se for o caso, fazer uma repreensão imediata", completou.

O gestor frisou ainda que o governo adota "uma ação forte" para enfrentar o crime, combinando política social com práticas, como o reforço do efetivo policial. Conforme Elmano, 1100 policiais estão na fase final da formação e devem começar a atuar nas ruas em breve.

Governador também falou a respeito do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Estado (Coesi), criado recentemente e que deve ter a primeira reunião nesta sexta-feira, 21 . "Quanto mais a gente conversar, o trabalho da polícia vai ser sempre melhor (...) E nós vamos assim garantir prisão dos bandidos do Estado", disse.

Roberto Sá, que assumiu a SSPDS no ínicio deste mês, esteve presente e falou sobre as primeiras semanas de gestão. "Eu determinei ao comando da Polícia Militar esforços no sentido de estar mais nas ruas (...) A polícia tem se mostrado mais presente, eu tenho escutado relatos e isso tem sido mostrado através dos relatórios que a gente recebe".