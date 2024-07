Com Marta e sem Cristiane, Arthur Elias define 18 jogadoras que buscarão inédito ouro olímpico

Foto: Sam Robles/CBF Atacante Marta

O técnico Arthur Elias cumpriu nesta terça-feira a dura missão de escolher as 18 jogadoras para buscar a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A experiente Marta será a estrela do grupo, que não contará com a também veterana Cristiane, do Flamengo.

Marta vinha sendo presença constante nos últimos amistosos e terá sua última chance de colocar a medalha dourada no peito. A rainha do futebol brasileiro havia anunciado que se aposentadoria após Paris-2024, mas já sonha em disputar a Copa do Mundo do Brasil, em 2027, quando terá 41 anos.

Cristiane já não havia sido convocada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, disputado em 2021, mas tinha uma pequena esperança após participar de alguns amistosos sob a direção de Arthur Elias. O técnico optou por atacantes mais jovens.

Bia Zaneratto, que seria presença certa, acabou fora por causa de uma fratura de estresse. O treinador da seleção convocou duas goleiras, três zagueiras, três laterais, três meio-campistas e povoou o ataque, com Marta e mais seis convocadas. A estrela terá de brigar por posição com Adriana, Gabi Nunes, Jheniffer, Gabi Portilho, Ludmila e Kerolin.

Além das 18 convocadas, Artur Elias definiu as quatro suplentes em caso de contusões antes da Olimpíada: Luciana (goleira da Ferroviária), Lauren (zagueiro do Kansas City), Angelina (meio-campista do Orlando Pride) e Priscila (atacante do Internacional).

A apresentação das convocadas ocorre nesta quinta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. A concentração vai até dia 17, quando a seleção brasileira embarca para a sede na França, na cidade de Bordeaux.

Nesta fase de treinamentos para Paris-2024, seis jogadoras foram chamadas para completar as atividades. São elas a goleira Natasha (Palmeiras), as zagueiras Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro), as meio-campistas Laís Estevam (Palmeiras) e Letícia (Corinthians) e a atacante Amanda Gutierres (Palmeiras)

O Brasil estreia na Olimpíada no dia 25, diante da Nigéria, em Bordeaux. Depois, no dia 28, enfrenta o Japão, em Paris, e por fim, fechando a participação no Grupo C, encara a Espanha, dia 31, novamente em Bordeaux.

Confira as 18 convocadas:

Goleiras - Lorena (Grêmio) e Tainá (América-MG).

Zagueiras - Tarciane (Houston Dash-EUA), Rafaelle (Orlando Pride-EUA) e Thais Ferreira (Tenerife-ESP).

Laterais - Antônia (sem clube), Tamires (Corinthians) e Yasmim (Corinthians).

Meio-campistas - Yaya (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians) e Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP).

Atacantes - Gabi Portilho (Corinthians), Adriana (Orlando Pride-EUA), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Ludmilla (sem clube), Marta (Orlando Pride-EUA), Jheniffer (Corinthians) e Gabi Nunes (Levante-ESP).