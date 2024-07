'Não foi culpa de ninguém, apenas minha', diz Biden sobre debate

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP BIDEN deixou o debate ainda mais pressionado

Sob intensa observação do público, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou, nesta sexta, 5, em entrevista a um programa da ABC News, que não assistiu ao seu fraco desempenho no debate com Donald Trump na semana passada. Mas reconheceu que soube, naquele momento, que não estava indo bem.

"É, olha. Durante todo o caminho eu me preparei, não foi culpa de ninguém, apenas minha", disse Biden, em trechos da entrevista antecipados pela ABC ontem à noite.

O presidente Biden reiterou que se sentia péssimo de saúde antes do debate, ao qual ele se referiu como um "episódio ruim" e não parte de uma condição maior. A entrevista de ontem foi a primeira desde que começaram os crescentes pedidos para que ele desistisse da corrida de 2024.

"Foi um episódio ruim. Nenhuma indicação de qualquer condição séria. Eu estava exausto", disse Biden, ao jornalista George Stephanopoulos, da ABC, na aguardada entrevista pós-debate. "Não dei ouvidos aos meus instintos em termos de preparação e - e uma noite ruim."

Stephanopoulos observou que a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, uma aliada do presidente, disse esta semana que seria justo para os eleitores perguntarem se Biden tem uma condição ou se mau desempenho na semana passada foi apenas "um episódio".

Justificativas

No debate, ele falou com uma voz baixa e rouca e muitas vezes pareceu confuso e lutou para completar frases, no que a Casa Branca justificou, na época, que ele estava com um forte resfriado. O democrata então culpou, esta semana, as recentes viagens ao exterior por seu fraco desempenho, embora tenha retornado da Europa 12 dias antes do debate.

Stephanopoulos questionou essa justificativa, observando que Biden passou seis dias em Camp David se preparando para o debate, e o presidente disse então que achava estar com covid-19 "Como eu estava doente, estava me sentindo péssimo", disse.

"Eles fizeram um teste para ver se eu tinha não alguma infecção, sabe, algum vírus. Eu não tinha, só estava com um resfriado muito forte", disse. A Casa Branca disse aos repórteres ontem que Biden fez um "check-in verbal" com seu médico sobre o resfriado antes do debate, depois de dizer aos repórteres no início da semana que ele não tinha feito nenhum exame médico.

Pressão

Biden tem enfrentado muitas críticas desde seu fraco desempenho no debate, perdendo o apoio de doadores e outros democratas em meio a apelos para se afastar da corrida de 2024.

A entrevista foi divulgada após discurso animado e desafiador, embora breve, que o democrata fez em um evento de campanha em Wisconsin, ontem, no qual ele afirmou que continuaria na corrida e descreveu Trump como um mentiroso e uma ameaça à democracia.

"Eu vou ficar nesta corrida", disse Biden à multidão, sob aplausos. "Não vou deixar um debate de 90 minutos acabar com três anos e meio de trabalho", disse.

Suas aparições ontem e no fim de semana podem ser decisivas para sua campanha à reeleição. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)