No fim da semana passada, os vários buracos de bala na escadaria de um dos lados da arquibancada foram preenchidos com cimento. Mas ainda há várias marcas dos tiros nas grades e nos corrimões. As paredes da areninha ganharam nova pintura — o que incluiu cobrir de verde a pichação com as letras da facção dominante naquele trecho do Jardim Violeta. A facção rival ocupa a comunidade Barreirão. A fronteira é a rua por trás da areninha.