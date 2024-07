CasaCor Ceará apresenta detalhes da 26ª edição em reunião operacional

Foto: Matheus Souza/ especial para O POVO CASACOR Ceará será em setembro na Praia de Iracema

Um dos bairros mais emblemáticos de Fortaleza, a Praia de Iracema receberá nete ano um dos principais eventos de arquitetura e design do País, a CasaCor Ceará. De volta à região após 13 anos, uma das apostas da curadoria do evento é consolidar o movimento de requalificação urbana que tem sido construído no local.

Os preparativos para o evento estão em ritmo acelerado, e na terça-feira, 16, os profissionais envolvidos participaram de uma reunião operacional para apresentar todos os detalhes da 26ª edição da CasaCor no Ceará.

Os diretores Neuma Figueirêdo, Carolina Figueirêdo, Victor Guimarães e Pedro Esdras apresentaram o masterplan da mostra e o tema deste ano: “De presente, o agora”.

Neuma Figueirêdo destacou que a proposta é fazer um convite à reflexão sobre presente e futuro, traduzindo nos ambientes as perspectivas de legados que a arquitetura e o design deixarão para as futuras gerações.

A edição de 2024 contará com 42 ambientes produzidos por cerca de 60 profissionais, incluindo espaços habitacionais e um apartamento completo de 260m². Além disso, uma ala comercial com quatro operações de loja e ambientes de entretenimento operacionais: um bar que será administrado pelo Moleskine, o restaurante Mayú e um café sob o comando do Nüsse Café.

Profissionais já veteranos da mostra retornam, como é o caso de Wislen Paiva, que ficou responsável pelo lounge de entrada na edição de 2023 e este ano assina a suíte master do apartamento.

“Procuramos trazer a ancestralidade do povo cearense e o melhor do design local no nosso projeto, aliando tudo ao conforto que só um bom projeto de arquitetura e design pode oferecer”, afirmou.

Profissionais estreantes também terão espaços no evento. Uma delas é arquiteta Gabriela Picanço, que destacou o momento com "especial em sua carreira". Ela assina o ambiente da “suíte da filha”, que dialoga com o início de sua carreira, focado em dormitórios femininos.

“Espero representar as mulheres em sua delicadeza e essência, sejam as mais jovens ou mais maduras”, disse.

Com uma bagagem de 26 edições, a CasaCor Ceará acontecerá de 17 de setembro a 3 de novembro de 2024, em uma área de 7.000 m², na antiga matriz das Casas Pernambucanas e que será convertida em um espaço comercial e de entretenimento ao final do evento.

A diretora Neuma Figueiredo sintetizou a expectativa para a mostra. “Esperamos que cada visitante se sinta parte desse momento de transformação e que juntos possamos mostrar como o design, a arquitetura e o paisagismo são capazes de transformar espaços e vidas”, disse.



Leia mais CasaCor Ceará 2024 abre portas na Praia de Iracema; saiba onde

Sobre o assunto CasaCor Ceará 2024 abre portas na Praia de Iracema; saiba onde

Serviço

Quando: de 17 de outubro a 1º de dezembro

Onde: Avenida Almirante Barroso, 500 - Praia de Iracema

Mais informações: Instagram @casacorceara