Rayssa Leal desabafa sobre espera por ônibus na pista de skate: "Ninguém está entendendo"

Foto: Odd ANDERSEN/AFP A skatista brasileira Rayssa Leal treina no La Concorde, em Paris, no dia 23 de julho de 2024, antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Nesta quarta-feira, Rayssa Leal desabafou em suas redes sociais sobre a espera dela e da equipe de skate após treino preparatório para as Olimpíadas na pista. Um ônibus levaria a delegação de volta à Vila Olímpica, mas o transporte não chegou. Por conta disso, o retorno dos atletas teve que ser feito de táxi.

“A gente ia sair às 16h30 da pista para ir à Vila comer, tomar um banho e descansar. Sabe que horas são? Agora são 19h17, todo mundo esperando um tal de ônibus chegar e ele não chega. Ninguém está entendendo. E não tem o que fazer, não vamos sair daqui para ir caminhando até a Vila. Sem condição, gente”, disse Rayssa.

Além da jovem de apenas 16 anos, outras skatistas também aguardavam o ônibus, como Gabi Mazetto e Pâmela Rosa.

“A Gabi está aqui cansada, olha a cara dela, esperando o ônibus. E não tem o que fazer. Nós não vamos sair daqui desse lugar para a Vila caminhando, não tem condição gente. Eu quero chegar na Vila, poder comer, estou com fome. Esse foi o meu desabafo de hoje”, relatou Rayssa.

Pâmela Rosa também se mostrou indignada com a situação em suas redes sociais e revelou que outras equipes de skate passaram pela situação, por exemplo: Holanda e Japão.

Após mais de três horas de atraso, Rayssa brincou sobre ir embora de skate e, em seguida, conseguiu um táxi para ir embora do local.

“A gente está tão estressada por conta do sol que bateu na nossa cabeça, que não tem como falar brincando. Está todo mundo muito estressado. A gente conseguiu um táxi e estamos indo assim mesmo”, desabafou.

Por fim, Rayssa ainda reforçou as críticas à organização nos Jogos Olímpicos e admitiu estar decepcionada.

“A gente não faz ideia do que está acontecendo e foram duas horas de treino. A gente acaba colocando uma expectativa muito grande e acaba sendo quebrada de uma forma que não queríamos.”

A modalidade skate street feminino será disputada nas Olimpíadas de Paris neste domingo, no La Concorde 3, com o início marcado para às 7h (de Brasília) e as finais para às 12h.