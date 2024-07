Morre radialista e jornalista Colombo Sá, aos 87 anos

Foto: Reprodução/Facebook Radialista e jornalista Colombo Sá passou por pelo menos seis rádios no Ceará

O radialista e jornalista Colombo Sá morreu, aos 87 anos, nesta sexta-feira, 26, em Fortaleza. O comunicador foi criador e apresentador do programa radiofônico “Clube dos Tetéus”, com o slogan “Não dorme ninguém”. O sepultamento do radialista está previsto para este sábado, 27, a partir das 8 horas, no cemitério São João Batista, no Centro da Capital.

O jornalista passou por pelo menos seis rádios com atuação no Ceará, entre elas Uirapuru, Dragão do Mar, Ceará Rádio Clube, Verdes Mares, Assunção Cearense e Cidade AM.

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) divulgou, nesta sexta-feira, uma nota de pesar lamentando a morte do jornalista e radialista Colombo Sá, que foi sócio da ACI desde 3 de outubro de 1957.

“A ACI expressa suas mais sinceras condolências à família e amigos de Colombo Sá. Sua contribuição para a imprensa cearense e seu compromisso com a comunicação serão eternamente lembrados”, disse a nota. O Ceará Sporting Club também disse, em nota, que “lamenta o falecimento do radialista”.

Durante sua trajetória profissional, o jornalista atuou como assessor de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, cronista carnavalesco e esportivo e contribuiu para jornais como Correio do Ceará, Tribuna do Ceará e Unitário.

O comunicador também presidiu a Associação Profissional dos Cronistas Esportivos do Estado do Ceará (Apcdec), sendo o sexto presidente da instituição, entre os anos de 1979 e 1981.