Carol e Bárbara vencem holandesas e vão às oitavas do vôlei de praia como líderes do grupo

Foto: Thomas SAMSON / AFP Dupla Carol e Bárbara seguem 100% no vôlei de praia

A dupla brasileira, formada por Carol e Bárbara, ganhou o confronto direto diante das holandesas Katja Stam e Raisa Schoon nesta sexta-feira, 2, de virada, por 2 sets a 1 (parciais de 21/16, 21/17 e 19/17). Assim, elas encerram a primeira fase do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris com 100% de aproveitamento e na liderança de seu grupo.

As brasileiras saíram perdendo no primeiro set, por 21 a 16. No entanto, não deixaram as holandesas fechar a partida com facilidade e buscaram a reação. Eles ganharam a segunda parcial, por 21 a 17, levando o duelo para o tie-break.

O Brasil começou atrás do placar no set decisivo, mas virou com dois aces consecutivos e jogou a pressão para o lado da Holanda. A dupla brasileira abriu vantagem, mas deixou as rivais encostarem no placar. Na reta final, salvou dois match-points das holandesas e garantiu o triunfo, por 19 a 17.

Com a vitória, Carol e Bárbara garantem a liderança do Grupo E e só aguardam o fim da primeira fase para conhecer suas adversárias nas oitavas de final. Já Katja Stam e Raisa Schoon vão à próxima fase no segundo lugar da chave.

Ambas as duplas já estavam classificadas antes mesmo de entrar na Quadra Torre Eiffel. O confronto, portanto, valia o primeiro lugar do grupo. As brasileiras já haviam vencido as japonesas Akiko e Ishi na estreia e derrotaram a dupla da Lituânia, Paulikiene e Raupelyte, na segunda rodada.