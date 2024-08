Pepe fica em 2º lugar no caiaque cross e garante vantagem na primeira rodada

Foto: Alexandre Loureiro/COB O brasileiro demorou 66s41 para terminar a descida

Pepe Gonçalves teve boa estreia no caiaque cross masculino (KX-1) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e fez o segundo melhor tempo da competição nesta sexta-feira, 2. Com a posição de vantagem, o brasileiro poderá escolher a chave da primeira rodada, que acontecerá as 11h40min deste sábado, 3.

O brasileiro demorou 66s41 para terminar a descida, tempo maior apenas do que o do britânico Joseph Clarke, com 66s08. A prova foi a primeira do KX-1, também conhecido como caiaque extremo, em Olimpíadas e serviu para decidir quais atletas poderão escolher com quem vão competir na primeira rodada.

O caiaque cross é uma modalidade da canoagem slalom considerada mais radical. A prova começa a partir de uma rampa e eles descem no percurso de no máximo seis portões a favor da correnteza e dois contra. O esporte começa com os quatro atletas competindo entre si ao mesmo tempo.