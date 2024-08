Conselho Nacional Eleitoral (CNE), maior autoridade eleitoral da Venezuela, confirmou ontem a vitória do ditador, Nicolás Maduro. Último boletim do CNE, atribuiu a Maduro 6,4 milhões de votos (52%), ante 5,3 milhões do opositor Edmundo González Urrutia (43%), com 97% dos votos apurados. CNE, no entanto, não divulgou ainda as atas de votação, exigidas pela comunidade internacional