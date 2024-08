Bolsa de Valores atinge pico de 2024, mirando máxima histórica

Foto: Agência Brasil BOLSA alcançou máxima histórica de 27 de dezembro de 2023

Em dia de vencimento de opções sobre o índice, o Ibovespa atingiu o pico do ano e fechou em seu maior valor em pontos de 2024. Pelo sétimo pregão consecutivo, a referência da B3 foi beneficiada com um maior apetite a ativos de risco após índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos dentro do esperado reforçar a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) em setembro. Assim, mira os 134 mil pontos e se aproxima da máxima histórica de 27 de dezembro de 2023 (134.193,72 pontos).

Sem surpresa negativa no CPI dos EUA, o cenário-base é corte de juros pelo Fed em setembro, segundo Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.

O índice americano subiu 0,2% em julho ante junho, em linha com levantamento do Projeções Broadcast. O resultado, dentro do esperado, deve "contribuir para esse momentum mais positivo de curto prazo dos ativos de risco", segundo Rafael Passos, sócio e analista da Ajax Asset.

O fluxo, com giro financeiro de R$ 63,4 bilhões no dia, também teve suporte da expectativa com o potencial impacto nas mudanças do MSCI para o índice de mercados emergentes, segundo Júlia Monteiro, analista da MyCap. Ela destaca ainda o vencimento de opções sobre o índice Bovespa hoje.

Segundo o Bank of America (BofA), o peso do Brasil no índice de mercados emergentes (EM), atualmente em 4,6%, deve subir 14% após o rebalanceamento "significativo" anunciado pelo MSCI nesta semana, com a possibilidade de que empresas brasileiras listadas nos EUA se tornem elegíveis para inclusão nos índices da MSCI.

O setor financeiro, com Itaú PN e Unit do Santander Brasil subindo mais de 2%, e a Petrobras (ON +1,81% e PN +1,75%) foram destaques positivos nesta quarta-feira. Já na ponta negativa, por sua vez, Localiza registrou fortes perdas de 16,84% após depreciação proporcionar um impacto bilionário no balanço do segundo trimestre de 2024. Além disso, o minério de ferro no menor preço (a US$ 99,61) do ano em Dalian, na China, pesou em Vale (-0,92%) e CSN Mineração (-4,58%).

O Ibovespa fechou com alta de 0,69%, aos 133.316,99 pontos, no maior nível em pontos deste ano. No dia, chegou a tocar máxima (+1,04%) de 133.777,18 pontos e mínima (-0,22%) aos 132.112 pontos.