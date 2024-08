Foto: o povo Capa

Sedimentando a boa retrospectiva de resultados da educação, o Ceará atingiu taxa de 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 — a nota mais alta do País. Já o ensino médio, que ficou abaixo da meta, com 4,3, ainda é desafio — mesmo sendo o terceiro melhor índice entre os estados. Os resultados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) figuraram na manchete do O POVO de quinta-feira, 15.