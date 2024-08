Palmeiras promete exclusão de homem que mostrou genitália para torcedora do Botafogo no Allianz

Torcedores do Botafogo registraram, durante o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, um palmeirense exibindo a genitália a uma torcedora rival, conforme mostra vídeo compartilhado nas redes sociais. O autor do gesto obsceno ainda não foi identificado, mas o clube paulista informou que está trabalhando para descobrir a identidade e prometeu excluí-lo do programa de sócio-torcedor caso seja associado.

"O Palmeiras está ciente do caso e trabalha para identificar e punir o indivíduo responsável por este ato deplorável. Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti caso ele seja adepto do programa e a proibição de compra de ingresso para os jogos do clube como mandante", diz a nota.

O caso foi levado à 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), com a qual o Palmeiras está em contato para colaborar com as investigações. O clube também informou que está em contato com a torcedora vítima do episódio

"Expressamos total solidariedade e nos colocamos à disposição para prestar todo o apoio necessário", afirma em outro trecho do comunicado. "Tão logo o indivíduo seja identificado, apresentaremos as informações pertinentes ao DRADE, de modo a contribuir com a investigação criminal já iniciada", conclui

O Botafogo também se pronunciou sobre o caso, em nota oficial, na qual classifica o ato como "uma cena desprezível e que precisa ser extinta da sociedade" e não responsabiliza o Palmeiras pelo ocorrido.

"O respeito às mulheres e o combate a todas as formas de preconceito são princípios inegociáveis para o Botafogo, que tem aproveitado o Agosto Lilás para reforçar o debate e promover ações que tornem o futebol mais inclusivo e seguro para o público feminino", diz o comunicado.

"O Clube está prestando suporte à vítima desde o ocorrido através de representantes que a acompanharam em todo o processo de denúncia no estádio e na delegacia. O episódio também será relatado à Conmebol, ciente de que tal torcedor não representa a instituição Palmeiras, a quem reforçamos nossos laços de elevada estima", conclui.

No vídeo, é possível ver claramente o rosto do torcedor. Os torcedores estão trocando xingamentos e gestos ofensivos, separados pela divisória entre os dois setores da arquibancada, quando o homem em questão abaixa parcialmente a calça e exibe a genitália aos botafoguenses.

O duelo desta quarta-feira foi de emoção até o último lance. Depois de vencer o jogo de ida, no Engenhão, por 2 a 1, o Botafogo abriu 2 a 0 no Allianz, e o placar permaneceu com esse resultado até os minutos finais. O Palmeiras buscou o empate por 2 a 2 após os 40 minutos e chegou a balançar a rede pela terceira vez, mas o lance foi anulado porque Gustavo Gómez tocou a bola com a mão na jogada.