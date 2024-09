O ministro da Educação, Camilo Santana, visitou a sede do Grupo de Comunicação O POVO, ontem, 2. Ele concedeu entrevista ao vivo nas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri e foi entrevistado em edição especial no programa "O POVO News", transmitido pelo canal do O POVO no YouTube. Além disso, Camilo foi recebido pela presidente institucional e publisher do Grupo O POVO, jornalista Luciana Dummar.