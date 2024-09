Foto: o povo capa

A violência urbana faz vítimas cada vez mais jovens. É o que retrata a manchete de segunda-feira, 2, do O POVO, que detalha que no primeiro semestre deste ano, o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, atendeu 32 crianças vítimas de disparos de arma de fogo. Os dados foram repassadas pelo próprio hospital ao O POVO. Em todo o ano passado, foram baleados 58 pessoas com idades menores a 12 anos. Os números representam uma média de uma criança baleada por semana.