Motociclista é vítima de latrocínio após moto não ligar durante assalto em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Caso foi registrado na avenida Dom Luís, no bairro Varjota, em Fortaleza

Um motociclista de 45 anos de idade foi vítima de latrocínio — roubo seguido de morte —, na noite do último sábado, 7, na avenida Dom Luís, no bairro Varjota, em Fortaleza. Na ação, dois suspeitos abordaram o homem na via e exigiram o veículo, que foi entregue pela vítima.

O POVO apurou que, no momento, a moto não deu partida em virtude de um sensor de trava no veículo. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a vítima, que morreu no local. Os assaltantes ainda roubaram outro motociclista na mesma avenida e fugiram.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações do caso.

Ainda segundo a pasta, a segunda moto roubada pelos assaltantes foi abandonada no bairro Vicente Pinzón após o crime. Nenhum dos suspeitos ainda foi preso.

O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências para capturar os suspeitos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257 4807

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br