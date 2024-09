reais foi o prêmio que uma aposta feita em Fortaleza ganhou, após acertar cinco dezenas na Mega-Sena, concurso 2.774. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 82 milhões. A aposta de Fortaleza que acertou as cinco dezenas foi uma aposta simples feita por meio do Internet Banking. Os números sorteados foram 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50.