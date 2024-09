Bienal do Livro de São Paulo bate recorde de público

A 27ª BIENAL Internacional do Livro de São Paulo superou a edição anterior e se consagrou como a maior dos últimos dez anos. Foram 722 mil visitantes, 9,39% a mais do que o público de 2022, entre os dias 6 e 15 de setembro. Os dois finais de semana tiveram ingressos esgotados antecipadamente, algo inédito no evento, e a maioria das editoras celebrou um crescimento no faturamento. Pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo mostrou que 43,3% do público estava na faixa de 18 a 24 anos. O público de 25 a 29 anos representou 18,6% e o de 30 a 39 anos, 17,1%. Em seguida, 13, 8% eram pessoas de 40 a 49, 5% tinham 50 a 59 anos e 2,2% eram pessoas de 60 anos ou mais. (Agência Estado)