Lula se reunirá com chefes de Poderes para tratar de medidas de combate a incêndios

Foto: EVARISTO SA / AFP INCÊNDIO florestal afeta o Parque Nacional de Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta terça-feira, 17, às 16h30min, no Palácio do Planalto com chefes dos Poderes para tratar sobre medidas a serem tomadas no combate aos incêndios. A informação foi dada nesta segunda-feira, 16, pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. As ações de combate devem ser anunciadas ao longo do dia de amanhã.

"O detalhamento das medidas, das ações do governo, serão todas elas anunciadas amanhã, no decorrer do dia", afirmou Pimenta a jornalistas ontem, 16, após uma série de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar do assunto. De acordo com o ministro, a gestão federal quer tratar o debate como uma questão de Estado, não de governo.

Dentre os convidados para a reunião de amanhã, estão os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o Procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Até o momento, estão confirmadas as presenças de Pacheco, Lira e Barroso, segundo o Palácio do Planalto.

De acordo com Pimenta, nesta segunda-feira, Lula realizou diversas reuniões com ministros e especialistas para tratar sobre a questão dos incêndios. A ideia dos encontros foi receber um "diagnóstico atualizado" da emergência climática. "Amanhã, no decorrer do dia, então, nós teremos essas medidas finalizadas, para que elas possam ser anunciadas."

Ainda nos esforços que o governo pretende fazer sobre o tema, o chefe da Secom afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está em contato com governadores para convidá-los para uma reunião com Lula nesta semana. Está em aberto também uma eventual representação dos municípios neste encontro. "Dentro desse esforço conjunto, compartilhado, numa ação de Estado, que possa pensar medidas efetivas e urgentes que precisam ser adotadas", disse Pimenta.

O ministro Luís Roberto Barros disse que os crimes ambientais "se tornaram gravíssimos" e que o Poder Judiciário deve dar a esses temas "a gravidade que efetivamente eles possuem". Na abertura da 2ª Reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, realizada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ele fez um apelo para que os juízes brasileiros tratem o tema com seriedade.

"A informação técnica que eu tenho é que, no Cerrado, até pode, excepcionalmente, ocorrer uma queimada espontânea. Porém, no Pantanal e na Amazônia, todas as queimadas são provocadas pela ação humana. Portanto tem a ação criminosa deliberada e a ação, também criminosa, mas culturalmente praticada, de queimada de lixo", afirmou o ministro.

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, para que ações ambientais tenham prioridade no STF.