Subtenente da PM tem casa invadida e é morto a tiros na Barra do Ceará, em Fortaleza

Foto: Leitor via WhatsApp O subtenente Lopes foi morto a tiros

Um policial militar foi morto a tiros na Barra do Ceará, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 16. O agente de segurança teve a casa invadida. A vítima tinha 54 anos e estava de folga.

O subtenente da Polícia Militar (PM), Francisco Nazareno Moura Lopes, teria sido socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Associação dos Profissionais de Segurança (APS) divulgou nota de pesar informando que o militar é o 13º agente de segurança morto no estado do Ceará em 2024.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes da Polícia Militar estão em diligências para identificar e prender os suspeitos de envolvimento na morte do subtenente.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense foram acionados para a ocorrência. A investigação do caso está com a 11ª delegacia do DHPP.

O militar ingressou na corporação em maio de 1994 e desempenhou serviços em defesa do bem-estar. "Ele estava, atualmente, no 1º Comando Regional de Policiamento Militar. A SSPDS ressalta que lamenta profundamente a morte do policial militar e se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo que coloca o aparato da instituição à disposição", afirma a nota.