O Programa O POVO Educação, realizado pelo O POVO, promoveu ontem, 18, o quarto evento de 2024 em parceria com o Sesi/Senai Ceará. A programação contou com as palestras "Mercado e Oportunidades do Setor de Energias Renova?veis" com Isabela Maciel (Assessora Senai para Transição Energética) e "Novas Perspectivas do Setor Automotivo: Carros Elétricos, Hi?bridos e a Hidrogênio" com Felipe Frutuoso (Membro da Assessoria para Transição Energética - Senai Ceará).