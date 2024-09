O Conselho de Jovens Leitores do O POVO realizou ontem, 20, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) sua quarta reunião com os conselheiros que representam diversas entidades, associações e organizações da sociedade civil cearense. "Cultura do cancelamento" foi o tema do debate da reunião, conduzido pelo historiador Sérgio Falcão. Após a reunião, os conselheiros fizeram visita guiada com os monitores do Mauc para explorar a arte cearense.