1.716 seções eleitorais tiveram localização alterada no Ceará; veja como consultar a sua

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Urna eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) divulgou dado relevante ao eleitorado cearense, nesta terça-feira, 24, informando que 1.716 seções eleitorais tiveram localização alterada no Ceará para o pleito deste ano, com primeiro turno marcado para o próximo dia 6 de outubro.

Veja a lista completa de locais de votação alterados

As mudanças nos locais de votação, segundo o coordenador de Atendimento ao Eleitor e Cidadania do TRE-CE, Eduardo Pontes, podem ocorrer por motivos diversos. “Geralmente uma mudança de sessão ocorre em razão de circunstâncias do prédio, como limitações físicas, reformas ou ainda que o mesmo não funciona mais. Tem casos ainda que o espaço não é mais adequado para receber uma sessão de votação”, pontuou.

Consultar local de votação

Ao eleitor, são ofertadas ferramentas para consultar o respectivo local de votação antes do pleito, dentre elas o aplicativo e-Título (versão digital do documento eleitoral). Há ainda canais de atendimento via telefone, de forma gratuita, basta ligar para o número 148.

Também é possível verificar onde se vai votar a partir do site do próprio TRE-CE, que disponibiliza um passo a passo para realizar a consulta.

No menu “Serviços”, clicando em “Título e local de votação” e, em seguida, “Onde votar”; Para isso, é preciso ter em mãos o número do CPF ou do título de eleitor; a data de nascimento e nome da mãe.

Com informações do TRE-CE