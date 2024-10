De outubro a outubro: Governo do Estado lança campanha de conscientização do câncer de mama

Foto: Reprodução/ Fátima Holanda- Sesa LANÇAMENTO da campanha "De outubro a outubro"

O Governo do Estado, por meio das secretarias das Mulheres e da Saúde (Sesa) iniciou a campanha “de outubro a outubro” nesta terça-feira, 1°. O evento teve como objetivo divulgar informações acerca das ações que serão desenvolvidas ao longo do mês, que é dedicado à conscientização e prevenção ao câncer de mama.

O título da campanha foi escolhido para reforçar as ações de prevenção ao câncer em todo o ano, não apenas no mês de outubro.

A Secretaria das Mulheres ficará responsável pelas ações educativas realizadas nos Vapt Vupt de Fortaleza, bem como as rotas de acesso, que oferece transporte para apoio aos municípios com maior número de absenteísmo registrado em 2023.

A pasta também reforça as ações na Casa da Mulher Brasileira e Casa da Mulher Cearense, em articulação com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para sensibilização sobre a importância da mamografia.

Já a Escola de Saúde Pública do Ceará promove ações de educação em Saúde, mutirão de consultas/ exames junto a especialistas e atendimento voltados à saúde mental das mulheres que estão em tratamento e daquelas que já finalizaram o processo.

A vice-governadora do Estado e secretária das Mulheres, Jade Romero, menciona que, atualmente, o Ceará dispõe de aproximadamente 400 mil mulheres entre 50 e 69 anos aptas a realizar o exame de mamografia, por este motivo, é importante “se comunicar com esse público”.

“Teremos entre as mais diversas campanhas educativas, seis policlínicas que funcionarão no período noturno para ampliar o número de atendimentos”, destaca.

As policlínicas citadas por Jade ficam sob a responsabilidade do Estado do Ceará e realizam os atendimentos de segunda à sábado. Além destes equipamentos, as policlínicas do Crato, Acaraú, Aracati, Limoeiro do Norte, Baturité e Crateús também funcionam em horário noturno.

A titular da pasta acrescenta que o principal desafio do Estado não se concentra na quantidade de mamógrafos e no número de atendimentos, mas sim, na realização dos exames, tendo em vista que a maioria das mulheres marca a análise, mas não comparece.

“Há uma curva onde aumenta o número de exames em outubro e nos outros meses as mulheres não têm realizado o exame de mamografia”, continua.

Aquelas mulheres que ainda não conseguiram realizar o exame devem procurar a secretaria de saúde do seu município para ver como está a fila de regulação. Mediante isso, as pacientes serão encaminhadas para os equipamentos do Estado.

“É importante lembrar que a saúde da mulher não é exclusivamente relacionada ao câncer de mama, a gente ‘pega carona’ em outros temas para falar em outubro, como por exemplo o câncer de colo de útero, a saúde da mulher que vive privada de liberdade, a mulher indígena e pessoas trans. Queremos dar visibilidade a essas questões de saúde”, compartilha o secretário executivo da Sesa, Lauro Perdigão.

O Ministério da Saúde recomenda que mulheres com mais de 50 anos realizem o exame de mamografia pelo menos a cada dois anos. No caso da dona de casa, Daniele Cunha, a descoberta veio aos 30 anos de idade, quando realizou o autoexame.

“Em 2016 eu descobri o câncer, fiz o tratamento e em 2017 fiz a cirurgia. Depois fui acompanhada de seis em seis meses, em seguida anualmente. Aos 30 anos, com o tratamento, passei a entrar na menopausa, aí o meu sonho de ser mãe deu adeus”, relata.

Danielle conversou com a médica que a acompanhava e recebeu a notícia de que teria de 85% a 90% de chances de não engravidar. “Mas tinha aqueles 10%, e aqui estão os meus 10%”, disse Daniele apontando para a bebê, Valentina Cunha, sua filha.

A dona de casa destaca a importância da campanha de conscientização, tendo em vista que a falta de informação, segundo ela, é o principal motivo para que as mulheres não realizem o exame.

“Eu mesma, aos 30 anos, não sabia o que era a doença, não tinha entendimento do que era e o que eu podia fazer. Descobri por causa de uma amiga que, aos 24, nunca tinha ido ao ginecologista”, acrescentou.

Fortaleza deve realizar mais de 4 mil mamografias em outubro de 2024

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), prevê a realização de 4.980 exames de mamografia em outubro de 2024 na cidade de Fortaleza. Os atendimentos devem ocorrer nas Policlínicas Regionais do Estado.

Na região de Norte do Estado, a Secretaria de Saúde estima que 3.718 exames de mamografia seja realizados. Já no Sertão Central, é prevista 1.700 consultas desta vertente.

Locais das Ações- Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e Hospitalar (AH)

Fortaleza

Instituto de Prevenção do Câncer



Centro de Dermatologia Dona Libânia



Hospital Geral de Fortaleza (HGF)



Hospital Geral César Cals (HGCC)



Hospital da Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM)



Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA)



Hospital Estadual Leonardo da Vinci (Helv)



Hospital São José (HSJ)

Redenção

Centro de Convivência Antonio Diogo

Limoeiro do Norte

Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ)

Barbalha

Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP)

Quixeramobim

Hospital Regional do Sertão Central (HRCS)

Sobral