A caminhada das mulheres com Gabriella Aguiar à frente

Foto: Cíntia Duarte/ O POVO CAMINHADA mulheres com Evandro, ontem à tarde

A ministra das mulheres, Cida Gonçalves, esteve presente na tarde de ontem na caminhada em defesa da democracia e do respeito às mulheres que estariam representadas na candidatura de Evandro Leitão (PT). O evento iniciou no aterro da praia de Iracema e seguiu em direção à Ponte dos Ingleses.

Estiveram à frente a candidata a vice-prefeita na chapa de Leitão, Gabriella Aguiar (PSD), a vice-governadora Jade Romero (MDB), deputada estadual Larissa Gaspar (PT), vereadora professora Adriana Almeida (PT) e outras.

Um dos pontos que gerou repercussão da atuação como deputado do candidato André Fernandes (PL) foi o voto contra o projeto de Lei para garantir salários iguais entre homens e mulheres, na câmara federal em 2023. O voto reverbera nesse momento de campanha, e o ato da candidatura petista levanta a pauta em defesa das mulheres.

"Quero que vocês olhem para esse time de mulheres, guerreiras, mulheres corajosas, porque o que a vida pede da gente é coragem e é por isso que eu estou aqui. Uma mulher com 34 anos, [...] com 15 dias de parida ao lado da minha filha [...] pronta para a luta com vocês" disse Gabriella em discurso aos apoiadores.

A oito dias do segundo turno, Leitão tem buscado impulsionar os atos de campanha com caminhadas e bandeiradas em diversos pontos da cidade.