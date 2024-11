Justiça aceita denúncia contra motociclista por morte no Benfica e suspende habilitação do acusado

Foto: Reprodução/Redes sociais ESTUDANTE de 21 anos cursava Engenharia da Computação, na UFC

A 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza aceitou, nesta terça-feira, 5, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra Wenderson Jhemerson Silva Muniz, de 31 anos. O motociclista por aplicativo é acusado da morte do estudante universitário João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos, caso registrado no último dia 27 de setembro no bairro Benfica.



Além de tornar Wenderson Jhemerson réu, a Justiça atendeu o pedido do MPCE para suspender a habilitação do motociclista por seis meses. Para o juiz Antônio Josimar Almeida Alves, estão satisfeitos os requisitos para a medida cautelar, uma vez que a existência de crime e os indícios de autoria estão devidamente preenchidos.

"Verifico ainda, risco à ordem pública, uma vez que as condutas imputadas ao denunciado demonstram, em tese, que este não possui conduta respeitosa e diligente no trânsito, fato que pode gerar riscos à coletividade, principalmente, por trabalhar com transporte de passageiros, considerando que é motorista de aplicativo", afirmou o magistrado na decisão.



Como O POVO mostrou nessa segunda-feira, 4, a investigação da Polícia Civil do Ceará apontou que Wenderson Jhemerson realizou uma curva fechada, ultrapassando sinal vermelho, o que levou à queda de João Victor da moto em pleno cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio.

Em seguida, um ônibus atingiu-o e, apesar de ter sido socorrido, João Victor veio a óbito. A denúncia do MPCE indica que Wenderson Jhemerson perseguia um outro motoqueiro, com quem discutia após uma colisão leve entre os dois.

“Os relatos são no sentido de que já durante o percurso o réu passou a trafegar em alta velocidade e que quando trafegava na Rua Marechal Deodoro, proximidades do restaurante Caicó, chegou a encostar levemente no guidon de outra motocicleta que estava em um semáforo”, afirma na denúncia a promotora Marcia Lopes Pereira.



“Em razão desse fato iniciou-se uma discussão entre o réu e esse outro motociclista ainda não identificado, tendo o réu agredido o outro motociclista com um ‘tapa no peito’ e ‘dedo na cara’, ‘falando muito alto’”, prossegue a inicial acusatória.



Motociclista também é acusado por omissão de socorro

Além de homicídio duplamente qualificado, Wenderson Jhemerson foi acusado por omissão de socorro no trânsito, já que, conforme o MPCE, o motoqueiro não parou para atender à vítima, tendo continuado a perseguição ao outro motociclista.

Wenderson Jhemerson responderá à ação penal em liberdade, pois o MPCE não requereu a prisão. A Justiça também aceitou a representação do órgão ministerial para que o acusado venha a pagar, se considerado culpado, indenização fixada inicialmente em R$40.500,00 a título de danos morais.



A defesa do réu terá 10 dias para responder à denúncia. O POVO não localizou o (a) advogado (a) que atua no caso.