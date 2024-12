Sedih realiza semana comemorativa em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos

Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará Entre as realizações estão rodas de conversa com paratletas, atividades de lazer a pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, seminário formativo para atendimento em casos de racismo, entre outros

Com o tema “Ceará Mais Humano", a Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih) promove a Semana dos Direitos Humanos. O evento teve início nessa terça-feira, 3, e segue até o dia 10 de dezembro, data oficial da comemoração.

A programação do evento conta com várias atividades de inclusão e workshops. Entre as realizações estão rodas de conversa com paratletas, atividades de lazer a pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, seminário formativo para atendimento em casos de racismo, entre outros.

A atividade “O mar é para todos” estava prevista para acontecer nesta quarta-feira, 4, porém, com as fortes chuvas pela manhã, o evento teve de ser cancelado e não tem uma previsão de acontecer dentro da programação. A Sedih informou ao O POVO que “a programação até o dia 10 está completa”.

Nesta quinta-feira, 5, a programação segue com duas edições do “Cine Debate - Cuidar dos Mais Jovens é Proteger o Futuro”, com jovens da Casa da Juventude Cearense (Caju), da Secretaria da Juventude do Ceará (Sejuv).

A iniciativa visa abordar o enfrentamento à violência sexual infantil com a exibição do curta-metragem “O silêncio de Lara”, seguido por um debate acerca da temática. O cine acontece nos bairros Genibaú e Messejana, nos períodos da manhã e tarde, respectivamente.

"Afirmação da igualdade, liberdade e dignidade humana"

Ao O POVO, a titular da Sedih Socorro França, explicou que o tema deste ano é resultado de uma programação plural, que contempla uma série de temas trabalhados na Sedih. “Estamos buscando aproximar a população do que os Direitos Humanos verdadeiramente representam, que é a afirmação da igualdade, liberdade e dignidade humana”.

“Queremos relembrar que o Ceará é um Estado vanguardista no respeito à dignidade humana e que juntos podemos olhar para as necessidades de cada indivíduo para que todos possam viver livre de violências”.

Socorro conta que com a temática deste ano, a perspectiva é de “humanizar este país, a começar pelo nosso Estado”. “Trazemos o ser humano para o centro das discussões e das ações, como protagonista das políticas públicas que são construídas no Ceará”.

Para políticas públicas futuras, a secretária informou que a atuação no interior do Estado deverá ser ampliada, com “serviços prestados diretamente em municípios de diferentes regiões. Nossa missão é seguir servindo à população”, finaliza.

No segundo semestre deste ano, foram entregues duas unidades do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante: uma na Rodoviária de Fortaleza e outra no Aeroporto de Fortaleza.

Serviço - Semana dos Direitos Humanos

Aberto ao público

Cine Debate – Cuidar dos Mais Jovens é Proteger o Futuro

Quando: 5/12, das 14 às 17 horas

Onde: av. Washington Soares, 8130, Messejana. Caju Messejana. Fortaleza (CE)

Fórum da Pessoa Idosa – Cariri

Quando: 6/12, das 8 às 12 horas

Onde: av. Padre Cícero 2830, Crajubar, Juazeiro do Norte. Auditório da Unileão do Campus Crajubar. Juazeiro do Norte (CE)

Workshop Diálogos Transformadores em Justiça Restaurativa e Direitos Humanos

Quando: 6/12, das 8 às 12 horas

Onde: rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Edson Queiroz. Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec). Fortaleza (CE)

Seminário Formativo para Atendimento em Casos de Racismo

Quando: 9/12, das 8 às 12 horas

Onde: rua Valdetário Mota, 970, Papicu. Auditório da Secretaria dos Direitos Humanos. Fortaleza (CE)

Por um Ceará mais Humano – Celebração do Dia dos Direitos Humanos

Quando: 10/12, às 15 horas

Onde: rua Silva Paulet, 400, Meireles. Galeria do Palácio da Abolição. Fortaleza (CE)