Gleisi diz que PT vai procurar governo para propor mudanças no pacote de cortes de gastos

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil PRESIDENTE do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a bancada do partido pretende procurar o governo federal para "colocar preocupações" sobre as mudanças propostas no pacote fiscal em relação à concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). As declarações ocorreram ontem, após uma reunião fechada do diretório nacional do PT, em Brasília (DF), onde a cúpula realizou a votação de uma nova resolução política da legenda. Na ocasião, ela foi questionada sobre a possibilidade de a bancada se reunir para discutir a questão.

"Sim, vai votar, o projeto vai ter que votar. Então, nós vamos ter reunião esta semana para discutir as medidas, para ver as medidas todas", declarou.

Em seguida, a presidente do PT foi questionada se o partido vai procurar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Nós vamos avaliar e queremos conversar com o governo, se a gente tiver propostas, né? Vamos procurar o governo para colocar as nossas propostas ou preocupações", disse.

Em relação à possibilidade de que o pacote fiscal seja aprovado ainda neste ano no Congresso, Gleisi disse não saber e ressaltou que a situação depende do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Questionada se está otimista, ela disse haver "boa vontade" dos parlamentares.

A presidente do PT afirmou, ainda, que não há diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre incluí-la como ministra no governo federal e que seguirá no comando nacional do partido até o fim do seu mandato, em junho de 2025.

"É um compromisso com o presidente de dirigir o partido até o final do meu mandato, fazer a sucessão. Esse é o compromisso que eu firmei com ele. E ele nunca me falou sobre o ministério. Então, é um assunto que não existe", disse.

Questionada sobre a postura do PT em relação ao indicado pelo governo como próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a presidente nacional do PT afirmou que a posição do partido sobre o Banco Central e os juros continuará sendo "a mesma, quem quer que esteja lá".

Em relação à possibilidade de anistia para os envolvidos com a tentativa de golpe de Estado no Brasil entre os anos de 2022 e 2023, Gleisi diz que o texto da resolução defende "a punição de todos. Isso tem que acontecer. Sem anistia. Dando apoio à nossa proposta, que já foi apresentada à Câmara, de arquivamento do projeto de anistia", disse a presidente do PT a jornalistas.