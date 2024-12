PIB maior e pobreza menor indicam acertos na economia

Foto: Divulgação O desempenho do PIB foi o melhor desde 2012

Alheio ao mau humor do mercado financeiro - sempre sensível quando se beneficia pobres e cobra mais impostos dos super ricos -, o Governo Federal aumentou a credibilidade na economia com o resultado das políticas econômicas e sociais na última semana.

Falo do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre de 2024, medido em 0,9% - novamente acima das projeções de analistas -, e dos menores níveis de pobreza e extrema pobreza da história da pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.

Na prática, o PIB maior representa mais riqueza sendo gerada no País, com destaque para serviços - um dos setores que mais emprega e representa a vocação profissional e econômica do brasileiro.

Ao relacionar os dois indicadores divulgados pelo IBGE, observa-se que esta riqueza está circulando e não ficou concentrada em algumas bolhas. Obviamente, isso gera uma menor quantidade de pobres e pobres extremos no País.

Os resultados são o que se espera das políticas públicas. Ou seja, esta é a intervenção que se quer do governo federal na sociedade: presente na economia, com medidas que reduzem a desigualdade com a promoção da circulação da riqueza gerada no País.

Sim, o governo é promotor do desenvolvimento. Recursos públicos geram emprego, renda e fazem a economia girar. Vê-se isso nos recursos aplicados na Transnordestina, nos financiamentos para o aumento da conectividade via fibra óptica e também nos programas de distribuição de renda.