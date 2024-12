Foto: O POVO CAPA

Alegando que as "parcerias foram insuficientes para pagar todas atrações", o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que o Réveillon de Fortaleza 2025 será reduzido e shows previstos serão cancelados. Em comunicado divulgado nas redes sociais, Sarto informou sobre redução da agenda de shows de três dias para apenas um. As repercussões políticas e econômicas, como as críticas do setor turístico, figuraram na manchete do O POVO de sexta-feira, 6.