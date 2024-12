Ceará Sem Fome recebe 2.500 brinquedos em campanha de arrecadação

Foto: Samuel Setubal Meta da campanha é arrecadar 100 mil brinquedos para crianças beneficiárias do programa Ceará Sem Fome

A campanha de arrecadação de brinquedos para crianças atendidas pelo programa Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará, recebeu 2.500 doações do Banco do Nordeste (BNB). A meta é arrecadar 100 mil brinquedos para distribuição nas cozinhas comunitárias do programa até o Natal.

“Esse é o espírito do Natal Sem Fome, mas também o espírito do programa Ceará Sem Fome, que convida toda a sociedade a se unir e colaborar com ações estruturantes para melhorar a vida das pessoas”, afirma a primeira-dama e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do programa, Lia de Freitas.

A superintendente estadual do BNB, Eliane Brasil, relata que o banco está envolvido na ação desde 2023. “Este ano, já estávamos preparados e conseguimos mobilizar todas as agências. Nossos funcionários participaram ativamente, contribuíram e conseguimos arrecadar mais de 2.500 brinquedos”, diz.

Ela garante que a contribuição do Banco do Nordeste deve continuar. “Até sexta-feira (13), continuaremos recebendo doações em todas as agências do estado do Ceará”, destaca Eliane.

Lia explica que os brinquedos serão entregues no dia 23 de dezembro, pelo Papai Noel, para famílias beneficiárias do programa nos 184 municípios do Ceará.

A primeira-dama afirma que todos os brinquedos doados são novos, de boa qualidade e não podem fazer apologia à violência.

“Sempre prezamos pela segurança das crianças. No ano passado, tivemos que retirar alguns brinquedos que tinham esse tipo de conteúdo. Estamos cuidando para que todos os brinquedos que recebemos possam proporcionar momentos de alegria e diversão, sem qualquer tipo de violência”, afirma.

Como doar para o Natal Sem Fome

O Ceará Sem Fome conta com sete pontos de coletas de brinquedos em Fortaleza:

Theatro José de Alencar

Rua Liberato Barroso, 525 – Centro

Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura

Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema

Complexo Cultural Estação das Artes

Rua Doutor João Moreira, 540 – Centro

Cineteatro São Luiz

Rua Major Facundo, 500 – Centro

TV Ceará

Rua Rua Osvaldo Cruz, 1985 – Aldeota

Jornal Opinião CE

R. Prof. Dias da Rocha, 1097 – Meireles

Grupo Cidade de Comunicação

Av. Des. Moreira, 2565 – Aldeota

As doações também podem ser feitas por meio do Pix. A chave é o e-mail: natalcearasemfome@casacivil.ce.gov.br, com o nome Associação Curumins.

Com informações da repórter Lara Vieira/O POVO