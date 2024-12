Ceará alcança recorde de apreensões de drogas em 2024 com aumento de 172,5%

Foto: divulgação/PCCE 10,4 TONELADAS de drogas foram retirados de circulação

Ao total 10,4 toneladas de drogas foram retirados de circulação entre janeiro e novembro de 2024, um aumento de 172,5% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 6,602 toneladas a mais em comparação com os dados do ano anterior, que registraram 3,8 toneladas apreendidas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi o principal destaque do balanço, com um crescimento de 957% no volume de drogas apreendidas entre janeiro e novembro deste ano.

Em 2024, a Polícia recolheu 5,7 toneladas, contra apenas 540 quilos registrados no mesmo intervalo do ano passado.

Apreensões de drogas em 2024: dados da Capital



Fortaleza registrou avanços significativos, com um aumento de 96% nas apreensões. Foram 2,59 toneladas de entorpecentes recolhidos entre janeiro e novembro deste ano, no mesmo período de 2023 foram recolhidos 1,32 toneladas. Apenas em novembro de 2024, o volume apreendido na Capital subiu 697%, chegando a 259 quilos.

Segundo a SSPDS, uma das operações mais relevantes ocorreu no mês de novembro, no bairro Parangaba, onde 52 quilos de drogas, incluindo maconha, crack e pó branco, foram localizados em um imóvel monitorado pela polícia civil.

Apreensões de drogas em 2024: interior sul do Estado

Nas regiões do Interior, o aumento nas apreensões também foi expressivo. No Interior Sul, os números subiram 32,2%, totalizando 1,6 tonelada apreendida em 2024. Já no Interior Norte, o avanço foi de 59% apenas no mês de novembro, com 47,9 quilos recolhidos.

Combate ampliado ao tráfico de drogas

Em novembro deste ano, ocorreu um aumento de 215% nas apreensões realizadas pelas Forças de Segurança do Ceará, sendo recolhido 449,21 quilos. Já em Fortaleza ocorreu o aumento de 697,5% com 259,71 quilos recolhidos apenas no mês de novembro deste ano. Na região metropolitana de Fortaleza o aumento foi de 251% com 62,71 quilos apreendidos.