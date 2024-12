Fifa define datas da Copa do Mundo feminina de 2027, no Brasil

A Fifa oficializou nesta terça-feira as datas da Copa do Mundo feminina de 2027, a ser disputada no Brasil. O jogo de abertura foi marcado para o dia 24 de junho, uma quinta-feira. E a grande final está agendada para 25 de julho (domingo). As datas foram anunciadas durante reunião do Conselho da Fifa, em Zurique.

"A reunião foi muito proveitosa e já podemos anunciar aos torcedores as datas da Copa do Mundo de 2027, que será o melhor Mundial da história", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O Brasil obteve o direito de sediar a Copa em votação realizada em maio deste ano.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o futuro Mundial trará benefícios para o futebol feminino da América do Sul. "Este torneio histórico terá um impacto enorme não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo, levando o jogo feminino ao próximo nível em termos de participação e popularidade", declarou o dirigente.

"A Copa do Mundo Feminina do Brasil já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027 - e todas as partidas que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027", completou Infantino.

Na mesma reunião, a Fifa explicou como será a classificação das seleções para o Mundial de 2027. De acordo com a entidade, 29 equipes sairão diretamente dos torneios eliminatórios continentais. Além do Brasil, que está garantido na competição por ser o país-sede, a América do Sul terá mais três representantes. As três vagas restantes serão decididas por meio de um playoff de dez equipes, em duas fases.

Confira a distribuição das vagas para a Copa do Mundo de 2027:

Ásia: seis vagas diretas

África: quatro vagas diretas

Concacaf (Américas do Norte e Central): quatro vagas diretas

Oceania: uma vaga direta

Europa: 11 vagas diretas