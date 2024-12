é a quantidade de novos bilionários no Brasil, de acordo com a 10ª edição do "Billionaire Ambitions Report", da empresa de serviços financeiros UBS, que apresenta as tendências das pessoas mais ricas do mundo, avaliando dados de 2015 até 2024. Enquanto os Estados Unidos mantêm a liderança de bilionários em 2024, com um salto de 751 para 835 em comparação ao ano anterior, o relatório cita o Brasil como destaque, com a presença atual de 60 bilionários. (Penelope Menezes)