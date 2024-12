Natal de Luz: último dia de coral tem show estendido e troca no comando do evento

Foto: AURÉLIO ALVES O ENCERRAMENTO do Natal de Luz foi na Praça do Ferreira

Após 31 dias de shows diários, o tradicional coral infantil do Natal de Luz fez sua última apresentação de 2024 nas varandas do hotel Excelsior, no Centro de Fortaleza. A apresentação começou às 18 horas, no prédio localizado na Praça do Ferreira.

Em outros dias, o concerto durava cerca de 30 minutos. A performance desta noite, no entanto, chegou a aproximadamente uma hora.

Já por volta das 17h30min, uma aglomeração inicial se formava na região da praça em frente ao hotel. Com o começo da apresentação, uma pequena multidão se reuniu para ouvir as músicas e ver a estrutura com luzes e a "chuva de neve" feita com espuma.

O concerto foi realizado pelo coral infantil e pela solista Samira Denoá. No repertório, clássicos natalinos em versões tradicionais e regionalizadas, em ritmos como xote e forró.

O regionalismo foi parte importante do evento como um todo. Com o tema "cearensidade" e dedicatória ao cartunista Mino, a programação incluiu xilogravuras natalinas feitas pelo homenageado e o já conhecido Papai Noel com chapéu de vaqueiro, batizado de Minoel.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Família Fernades. Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

As apresentações do coral, que ocorrem há mais de 20 anos, são uma das marcas do evento. A família Fernandes transformou a presença aos concertos em tradição. Ana Lúcia, de 70 anos, Tatiana, de 46, e Letícia Ingrid, 25, assistem pelo menos uma vez, todo ano, há uma década.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Família Borges Lourenço. Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Há também quem tenha visto o coral pela primeira vez. Vindos de São Paulo (SP), a designer instrucional Eliane Borges e o ilustrador Celso Lourenço acompanharam a apresentação junto ao filho, Igor.

Natal de Luz promove cultura e dá retorno ao comércio, diz presidente da CDL

Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) de Fortaleza, ressalta que o Natal de Luz tem dois aspectos. Segundo ele, os focos são a promoção da cultura e o impacto no varejo.

As apresentações artísticas, por exemplo, reforçam o primeiro ponto. Além do coral no Hotel Excelsior, há shows na Praça Portugal, na Aldeota, e, desde 2023, um coral itinerante. Este ano, o caminhão com as canções de Natal percorreu mais de 350 km em diversos bairros da Capital.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Assis Cavalcante, Presidente da CDL. Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Ainda de acordo com Assis, os concertos tiveram público aproximado de 60 mil pessoas. Na Praça do Ferreira, por volta de 4 mil pessoas assistiram às apresentações em cada dia. Houve ainda shows musicais e de humor em uma estrutura na avenida Beira Mar, e, este ano, um coral no Aeroporto Internacional Pinto Martins, recepcionando turistas.

No âmbito do varejo, Assis exemplifica com os comércios no entorno da Praça do Ferreira. "Por volta das 15 horas, as lojas começam a sentir o impacto disso nas vendas, levando em consideração as pessoas que vêm para assistir". Segundo ele, os shows na Praça Portugal promovem movimento semelhante em shoppings e estabelecimentos da Aldeota.

Há ainda, de acordo com ele, o impacto dos empregos gerados. São cerca de 1.100 ocupações diretas, número que vai a cerca de 3.500 considerando as vagas indiretas, para viabilizar a programação, decoração e estruturas do Natal de Luz.

Veja fotos da última apresentação do coral infantil do Natal de Luz em 2024

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Comando do Natal de Luz passa ao Instituto CDL na próxima edição; homenagem já está definida

Até este ano, o evento era promovido primariamente pela CDL. Para 2025, o Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, sob o comando de Valdemir Rolim, já co-organizador na edição atual, assumirá totalmente o projeto.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.12.2024: Encerramento do Natal de Luz na Praça do Ferreira, com Coral do Ceará Natal de Luz. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Valdemir destaca que a organização se inicia já no começo do ano. "A gente vai descansar agora um pouquinho, está terminando amanhã, mas em janeiro já vamos retomar os trabalhos". O tema para a próxima edição ainda não está escolhido, mas os gestores afirmam que já bateram o martelo sobre a dedicatória: o homenageado do Natal de Luz 2025 será o arquiteto e compositor Fausto Nilo.