Foto: OPOVO CAPA 1001

Promessa de campanha e tônica dos primeiros dias da gestão de Evandro Leitão (PT), a Taxa do Lixo teve seu fim decretado na última quinta-feira, 9. A descontinuação do tributo foi aprovada de forma unânime na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e o desfecho ganhou destaque na edição do O POVO de sexta-feira, 10. Apesar da extinção, a CMFor decidiu pela manutenção do pagamento de quem não sanou as dívidas de 2023 e 2024.