Thiago Monteiro perde de virada para Nihikori e é eliminado na estreia no Aberto da Austrália

Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP Thiago Monteiro, do Brasil, atinge um retorno contra Kei Nishikori, no Japão, durante a partida de seus singles masculinos no primeiro dia do torneio Aberto da Austrália em Melbourne em 12 de janeiro de 2025

O tenista cearense Thiago Monteiro foi eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália neste domingo, 12, pelo veterano japonês Kei Nishikori numa batalha de cinco sets e quatro horas de duração.

Thiago Monteiro iniciou bem no duelo ao vencer os dois primeiros sets após uma disputa equilibrada. Na terceira etapa, porém, o adversário contou com os erros de Monteiro para se sobressair e levar a melhor nas parciais.

Após perder as duas primeiras parciais, Nishikori, conseguiu uma virada espetacular em que chegou a salvar dois match points, para vencer por 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2 e 6-3 em 4 horas e 6 minutos.

Logo após o jogo na John Cain Arena o japonês admitiu que quase abandonou o tênis no ano passado, após longas batalhas contra uma lesão, mas o sonho de jogar o Australian Open o manteve ativo.

Nishikori, que chegou a alcançar o número 4 no ranking da ATP em seu auge e hoje é o 74º, foi finalista do Aberto dos Estados Unidos há uma década.

"Quase desisti no match point", admitiu o veterano, que está se recuperando depois de passar anos prejudicado devido a uma cirurgia no quadril e uma lesão no tornozelo.

"Ele estava jogando muito bem. Mas de alguma forma eu lutei. Foi realmente difícil", acrescentou. "Tentei manter a calma mesmo estando quase fora do torneio. Tentei lutar até o fim".

Após suas batalhas devido às lesões, Nishikori voltou a disputar seus dois primeiros Grand Slams no ano passado desde a temporada de 2021, chegando à segunda fase em Roland Garros antes de desistir por causa de um problema no ombro.

Resultados do Aberto da Austrália deste domingo:

1ª rodada (simples masculino):

Hugo Gaston (FRA) x Omar Jasika (AUS) 6-2, 3-6, 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.6) x Jaume Munar (ESP) 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1

Kei Nishikori (JPN) x Thiago Monteiro (BRA) 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 6-3

Arthur Fils (FRA/N.20) x Otto Virtanen (FIN) 3-6, 7-6 (7/4), 6-4, 6-4