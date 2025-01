Vendas globais de iPhone caem 2% em 2024, em contraste com mercado geral, diz Counterpoint

Mesmo com o crescimento de 4% do mercado de smartphones no ano passado, as vendas do iPhone da Apple caíram no ano passado, segundo a Counterpoint Research. As vendas globais do principal aparelho da gigante norte-americana recuaram 2% em 2024 em relação ao ano anterior. Cerca de 51% da receita da companhia vem do iPhone.

"As vendas do iPhone caíram, mas os consumidores estão migrando para o modelo ultra-premium da Apple, o que ajudou a compensar parte da queda. Em mercados como a China, estamos vendo um aumento nas vendas da série Pro", ressalta a Counterpoint.

A recepção morna do iPhone 16, seu modelo mais recente, com as funcionalidades de inteligência artificial (IA) prometidas sem disponibilidade no lançamento nos EUA ou inacessíveis na China, explica o movimento.

Isso pode ter aberto espaço para a rival Samsung Electronics, que aumentou suas vendas em 1%, segundo a Counterpoint.

A Samsung tinha uma participação de mercado de 19%, ligeiramente à frente dos 18% da Apple.

Às 12h42 (de Brasília), as ações da Apple cediam 2,1% na Nasdaq. Fonte: Dow Jones Newswires.