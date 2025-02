Elmano confirma negociação para instalar centro de distribuição da Shopee em Juazeiro do Norte

Foto: Divulgação Shopee - Divulgação

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou que o Estado está negociando a instalação de um centro de distribuição (CD) da Shopee em Juazeiro do Norte (Região do Cariri).

Segundo Elmano, a decisão para o início da operação "deve estar chegando em breve".

"Estamos em negociação com os empresários da região para a instalação desse centro em Juazeiro, e estamos muito animados com essa possibilidade", afirmou o governador em entrevista ao O POVO na ocasião da posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ainda segundo Elmano, a confirmação do investimento deve gerar ganho logístico e econômico para toda Região do Cariri, além de beneficiar os clientes da gigante do e-commerce em todo interior do Nordeste a partir de Juazeiro.

"Acreditamos que será um investimento logístico importante para a cidade, permitindo a distribuição para toda a região do Nordeste. Além disso, no Cariri, também vamos crescer e gerar mais empregos".

O POVO entrou em contato com a Shopee, mas a empresa informou que não comenta sobre "planos".

Em sua base logística, a empresa possui centros de distribuição em oito estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul.

São 11 centros de distribuição no modelo cross-docking, no qual as mercadorias coletadas via parceiros logísticos são reorganizadas e direcionadas aos hubs de última milha para serem entregues ao consumidor final. São 4 unidades no estado de São Paulo e outras no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul.

A Shopee também possui mais de 150 hubs logísticos, divididos entre a primeira milha — responsável pela coleta das mercadorias e separação para envio ao centro de distribuição — e a última milha — responsável pela entrega dos produtos aos consumidores.

Além disso, a empresa conta com uma frota de mais de 20 mil motoristas parceiros e mais de 2 mil pontos das Agências Shopee espalhados por todo o Brasil.

Em setembro passado, a Shoppe inaugurou seu primeiro centro de distribuição no modelo Fulfillment localizado na região metropolitana de São Paulo.

Nesta operação, os produtos de vendedores brasileiros selecionados ficam armazenados no espaço e a Shopee fica responsável pela preparação dos pacotes e gestão do envio após a venda no app.

