Fortaleza BC é derrotado pelo Brasília Basquete e retorna à lanterna do NBB

Foto: Renan Ferreira/FBC Fortaleza Basquete Cearense voltou à lanterna do NBB após derrota para o Brasília Basquete.

Após uma vitória diante do Botafogo fora de casa no final de janeiro, o Fortaleza Basquete Cearense voltou a ser derrotado no NBB na noite desta sexta-feira, 7. Em partida realizada no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, o Carcalaion foi superado em 84 a 62 pelo Brasília Basquete, terceiro colocado do torneio nacional. Com o revés, a equipe voltou para a lanterna do torneio, ocupando a 18ª posição.

Com uma atuação bastante travada, o Fortaleza BC não conseguiu se impor mesmo jogando sob os próprios domínios. No primeiro quarto, a vantagem construída pelo Brasília Basquete, com destaque para o ala-pivô Guilherme, foi de 26 a 21. Essa superioridade foi ainda fortalecida no segundo quarto, quando a diferença de pontos entre os times subiu para dez, com o primeiro tempo sendo finalizado em 40 a 30 para o time brasiliense.

Nos últimos dois quartos, o grupo visitante só teve que controlar a partida para seguir com a vantagem. O Carcalaion buscou uma virada, mas sem força de combate o grupo ainda foi superado no terceiro e no último quarto por 69 a 45 e 84 a 62, respectivamente.

A equipe comandada por Flávio Espiga volta às quadras na próxima quinta-feira, 13, quando enfrenta o Flamengo fora de casa, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 19h30min.