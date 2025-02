Potengi é o 1º município do Ceará a anunciar reajuste a professores abaixo do piso nacional

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo em 12-09-2023 MUNICÍPIOS estão no processo de reajustar do piso dos professores

Até o momento, 61 municípios do Ceará aprovaram ou sinalizaram o reajuste do piso salarial dos professores das redes de ensino, conforme levantamento realizado pela Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Estado do Ceará (Apeoc) até este domingo, 9. Confira a lista completa abaixo.

Das medidas anunciadas pelas prefeituras cearenses, o município de Potengi, distante 546,56 km de Fortaleza, foi o que apresentou o menor reajuste. O valor foi de 4,77%, abaixo do número de 6,27% estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica.

Conforme a pasta divulgou no final de janeiro de 2025, o valor mínimo definido para o ano é de R$ 4.867,77, para uma jornada de 40 horas semanais.

Salviano Alencar (PDT), prefeito de Potengi, só concedeu à categoria a reposição da inflação. Em suas redes sociais, ele comemorou o reajuste e apontou a valorização dos professores como uma prioridade em sua gestão.



"Anunciamos o reajuste de 4,77% para a categoria, garantindo que nossos educadores tenham o reconhecimento que merecem. A nossa missão é construir uma educação cada vez mais forte em Potengi", disse.

Maiores reajustes do piso dos professores no Ceará

Em contrapartida, os maiores reajustes foram apresentados pelos municípios de Madalena, com 10%, Baturité, que teve 8,37%, e Aratuba, com 8%.

O reajuste do município foi retroativo a 1° de janeiro de 2025 e a mensagem foi encaminhada à Câmara Municipal em Regime de Urgência.



As prefeituras que sinalizaram são os casos em que os prefeitos se reuniram com o sindicato ou em semanas pedagógicas, mas que apenas indicaram o aumento e não enviaram a mensagem de reajuste para as casas legislativas, conforme explicou Auci Oliveira, presidente da Apeoc de Tauá.



Piso salarial dos professores na Capital

Na capital cearense, o reajuste de 6,27% foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última quinta-feira, 5, após o prefeito Evandro Leitão (PT) enviar mensagem à Casa lida em plenário na terça-feira, 4.

A aprovação compreende também secretários escolares e assistentes da Educação Infantil. A negociação iniciou no último 28 de janeiro, quando Evandro anunciou o reajuste, acompanhado do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT), do presidente da CMFor, Leo Couto (PSB), e da presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme.



O reajuste tem efeito retroativo a 1° de janeiro de 2025. Na casa, o projeto de lei foi apreciado conjuntamente pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento, antes de ir para votação em plenário nessa quinta-feira, 5.

Municípios que sinalizaram ou deram reajuste salarial do magistério em 2025, segundo o Apeoc