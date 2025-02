visita institucional ao O povo

O POVO recebeu, ontem, 26, a visita do diretor da Globo Media (Express News e Notícias em Português), William Pineda Guevara. Ele foi recepcionado pelo diretor de Estratégia Digital do O POVO, Filipe Dummar, que apresentou a trajetória de 97 anos do Grupo de Comunicação O POVO, nas áreas de jornalismo, educação e inovação, contemplando produtos e projetos do O POVO, da Fundação Demócrito Rocha e da Casa Azul Ventures. Acompanharam a visita a diretora comercial da Globo Media, Tatiana Ducan; a editora do Notícias em Português, Marta Vieira; e o responsável pela empresa Lop Brazil, Ricardo Dreher. Também recebeu a comitiva a diretora de Jornalismo do O POVO, Ana Naddaf. O encontro teve como objetivo estreitar laços jornalísticos e pensar sobre projetos comerciais conjuntos. William Pineda e Marta Vieira aproveitaram para apresentar o projeto Pátria Língua Portuguesa e falaram da possibilidade de um encontro com investidores e empresários sediados no Reino Unido, que deverá acontecer nas cidades de Fortaleza e Salvador, em novembro próximo.