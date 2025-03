Carnaval 2025: confira dicas para se proteger de fraudes na folia

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-02-2025: Movimentação de foliões celebrando a diversidade no pré-Carnaval no Benfica e na praça da Gentilândia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Em meio à euforia das celebrações do Carnaval 2025, é fundamental que os consumidores estejam atentos para evitar práticas abusivas, golpes e descumprimento de direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), elaborou um conjunto de orientações para o usuário se proteger.

Para o titular da Pasta, Wadih Damous, o consumidor tem o direito de se divertir sem ser lesado e o CDC é uma ferramenta para garantir que todas as relações sejam equilibradas.

"A Senacon está atenta e pronta para atuar em casos de abusos, garantindo que a folia carnavalesca seja um momento de alegria e não de prejuízo. Reforçamos a importância de planejamento, precaução e a busca por canais oficiais para qualquer reclamação. Se seus direitos forem violados, procure os órgãos de defesa do consumidor e exija solução."

Em grandes eventos, quando há grande aglomeração e distrações, é essencial reforçar a segurança dos meios de pagamento.

Uma medida preventiva é desabilitar a função de pagamento por aproximação no cartão, evitando transações não autorizadas em caso de furto ou perda. Muitos bancos permitem essa configuração pelo aplicativo, garantindo mais controle sobre os gastos e protegendo o consumidor contra fraudes.

Além disso, manter o cartão sempre guardado em local seguro e ativar notificações de transações pode ajudar a identificar qualquer movimentação suspeita rapidamente.

Compra de ingressos



A aquisição de ingressos para blocos, festas e eventos deve ser feita com cautela. Isso porque golpistas costumam criar sites falsos e ofertas enganosas para atrair consumidores desavisados. Para evitar problemas:

Dê preferência a compras em plataformas oficiais e reconhecidas pelo mercado

Exija nota fiscal e guarde os comprovantes de pagamento

Caso um evento seja cancelado, o consumidor tem direito ao reembolso integral, conforme estabelece o CDC

Em casos de mudanças unilaterais ou descumprimento da oferta, exija solução imediata junto à empresa ou recorra aos órgãos de defesa do consumidor

Hospedagem e transporte



Quem pretende viajar no período carnavalesco deve redobrar a atenção com reservas de hospedagem e serviços de transporte. Por isso, a Senacon recomenda que o usuário:

Leia atentamente os termos do contrato antes de fechar a reserva

Verifique a reputação da empresa em sites de avaliação e junto aos órgãos de defesa do consumidor

Solicite informações detalhadas sobre tarifas adicionais, políticas de cancelamento e reembolso

No caso de transporte por aplicativo, confira previamente o valor estimado da corrida para evitar cobranças abusivas

Alimentação e consumo: exija transparência nos preços



Bares, restaurantes e ambulantes devem seguir as normas de precificação e qualidade dos produtos em qualquer época do ano. Os consumidores devem:

Exigir cardápio com preços visíveis antes de realizar pedidos

Ficar atentos a cobranças indevidas, como taxas extras não informadas previamente

Denunciar produtos vencidos, mal armazenados ou sem indicação de procedência

Onda de calor: veja estados que serão “derretidos” durante o feriado de Carnaval l O POVO News

Mais notícias de Economia