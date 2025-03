Ataque de facção afeta polo econômico

Foto: O POVO CAPA

90% dos usuários de internet, incluindo as grandes empresas Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), um dos principais polos econômicos do Estado, foram impactados por um ataque da facção Comando Vermelho (CV) a equipamentos de provedores de internet. O ataque causou "falhas pontuais no fornecimento de internet de algumas empresas", conforme nota do Cipp, sem apontar o motivo. Governo diz que caso é investigado, enquanto empresas relatam ameaças ao Cinturão Digital. O caso ganhou destaque e figurou na manchete do O POVO, na edição de sexta-feira, 28 de fevereiro.