Debaixo de muita chuva, gerações de foliões se divertem em Aracati

Foto: Fabio Lima SEJA com capas, protegendo-se sob marquise ou se molhando mesmo, chuva não impediu folia em Aracati

O sábado de Carnaval em Aracati, a 147 quilômetros de Fortaleza, neste sábado, 1º, foi movimentado e atraiu turistas e moradores. O festejo ocorre em cinco polos da cidade.

Os 33 milímetros (mm) de chuva entre sexta-feira e sábado dificultaram a movimentação nas praias e restringiu os festejos às casas alugadas por foliões. Quando o tempo abriu durante o dia, as praias foram tomadas de foliões.

A partir das 11 horas da manhã, os tradicionais "paredões" começaram a ecoar as canções populares do Carnaval na praia de Majorlândia. Quem já conhece os festejos da cidade diz que não há outro igual no Ceará.

"Aqui é muito bom. A gente vem aqui pra Aracati, é muito sossegado, tem muita segurança, uma praia muito boa... show de bola. Melhor carnaval do Ceará", conta Erivanildo Pereira, membro da família Bezerra, que há três gerações curte a festa, todos juntos, na praia de Majorlândia.

Todos os anos, a família se hospeda na mesma rua, devido à proximidade com a faixa de areia e o mar, que é o principal destino da família durante a estadia em Aracati.

Para garantir a segurança dos foliões, a cavalaria da Polícia Militar e batalhões de Polícia de Turismo realizaram rondas frequentes nas imediações da festa.

À tarde, foi a vez da rua Coronel Pompeu virar o destino preferido do público. O mela mela próximo à rodoviária Assis Nogueira reuniu milhares de pessoas, que aproveitaram os ritmos do funk e axé que tocaram nos paredões de som.

Na multidão, coelhinhas e coelhinhos eram vistos aos montes, sendo esta forte candidata à fantasia mais usada do carnaval de Aracati. Quem também fez sucesso mesmo foram os irmãos Pedro e Eudes Gonçalves, 49 e 44 anos, respectivamente. Trajados dos pés à cabeça de Homem-aranha , os dois se destacavam na via e faziam a alegria da criançada.

"Muita galera bonita, as crianças param pra tirar foto com a gente... Carnaval top. Aracati tá de parabéns", conta Pedro.

À noite, a chuva voltou forte, mas não impediu a festa na sede do Município. Nattanzinho Lima, Dilsinho, Brendynha e Kiko Chicabana eram as atrações do sábado.

Neste domingo, 2, as atrações do Carnaval de Aracati começam ao meio-dia, na Majorlândia, com Elvis Oliveira, DJ Anderson Férrer e Saulo Góis.

À noite, o destaque serão os shows de Wesley Safadão e Zé Cantor. Além deles, Tony Salles, Larissa Leite, Aldynha Ferraz, Jackson Sobreira, DJ Jeff K2 e DJ Anderson Férrer se apresentam na Avenida do Carnaval.

Na segunda-feira, 3, o Carnaval Cultural será na praia de Canoa Quebrada. A partir das 21 horas, haverá shows de Dennis DJ, Mari Fernandes, Felipe Amorim e WIU. Já na terça-feira será a vez de Matheus Fernandes fazer a apresentação. (Colaborou Caynã Marques, especial para O POVO)