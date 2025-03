Reforma de Lula empodera PT de olho em 26

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República NÍSIA Trindade, a ministra exonerada, e o presidente Lula

A demissão de Nísia Trindade da Saúde foi o ato inaugural da campanha de Lula pela reeleição. Explico. Então ministra, Nísia, uma pesquisadora respeitadíssima, cedeu a vez a Alexandre Padilha, ex-Relações Institucionais e um desafeto de Arthur Lira (PP-AL), que continua dando as cartas na Câmara dos Deputados, hoje sob controle do afilhado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Inicialmente deflagrado sob pressão do centrão, esse movimento parece ter se desviado para uma direção imprevista, fortalecendo a posição do PT na Esplanada, tanto com a ida de Padilha para a cadeira do MS quanto pela presença de Gleisi Hoffmann na articulação.

Nísia era da cota técnica, como se chamam esses ministros sem filiação. Padilha, embora tenha conhecimento da área, é petista antes de qualquer coisa. A substituição, ainda que o tenha afastado do delicado papel de interlocução com o Legislativo, levou-o a um dos maiores orçamentos do Governo.

Gleisi, por sua vez, é não somente petista, mas lulista - esteve na origem da vigília quando o ex-presidente cumpriu pena de prisão em Curitiba. É combativa e firme, duas qualidades valorizadas por Lula neste momento de baixa na popularidade.

Diante desse quadro, não seria natural que o presidente tentasse ampliar sua base no Congresso, escolhendo como articulador um nome de centro (ou do centrão?). Era o que todos supunham que aconteceria. Não foi o que Lula fez.

Talvez porque, na cabeça do chefe do Executivo, é mais importante agora fortalecer as posições do PT e assegurar a manutenção de uma fatia do eleitorado que começa a lhe dar as costas, mesmo tendo votado no partido em 2022, ou seja, mais pobres, nordestinos e mulheres.

A aposta é que, pelo seu perfil, Gleisi será um bom contraponto ao bolsonarismo e aos ministros cuja imagem (leia-se, Fernando Haddad) é mais ligada a corte do que a gasto, abrindo disputa interna pela agenda de esquerda. Se isso vai se refletir em votos de deputados e senadores, são outros quinhentos.