Homem morto dentro do IJF havia sofrido tentativa de homicídio dias antes

Foto: Reprodução/Redes Sociais PISTOLA apreendida com o adolescente suspeito

O homem assassinado na noite desse domingo, 2, dentro do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, havia dado entrada na unidade após ser baleado em uma tentativa de homicídio na última quinta-feira, 27, no bairro José de Alencar. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 5.



A tentativa de homicídio de Fernando Uchôa Júnior, de 32 anos, é investigada pelo 26º Distrito Policial (26º DP), localizado no bairro Edson Queiroz. Ainda não há suspeitos presos por esse crime.



Já em relação ao assassinato de Fernando, um adolescente de 16 anos foi apreendido ainda no IJF por policiais penais e guardas municipais. Com ele, foi localizada uma pistola. A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) investiga o caso.



Conforme a Polícia Civil, Fernando tinha antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



Em dezembro de 2023, ele havia sido condenado a 15 anos e sete meses de prisão pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa. Fernando havia sido preso em 2021 em Pernambuco e era apontado como uma liderança da facção criminosa Massa Carcerária em Beberibe, no Litoral Leste do Estado.



Apesar da condenação, ele recebeu o direito de recorrer em liberdade. Após o assassinato, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que o IJF voltaria a contar com detectores de metal, assim como um sistema mais moderno de reconhecimento facial seria adotado.