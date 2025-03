Para conter alta dos alimentos

Foto: O POVO Capa

Como forma de tentar conter alta nos preços dos alimentos, Governo Federal lançou pacote de medidas na quinta-feira passada, 7. Plano inclui zerar tarifas de importação para carne, açúcar, milho, ovo, óleo de girassol, azeite de oliva, óleo de palma e café; acelerar sistema de abate municipalizado e fortalecer estoques da Conab; e priorizar produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra e parceria com empresas privadas. Os detalhes o plano foram destaque na manchete da edição de sexta-feira, 7, do O POVO.