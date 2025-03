PIB grande pode pôr comida na mesa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 20-05-2024: A venda de arroz em supermercados na cidade de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Ao contrariar as projeções do mercado pelo segundo ano consecutivo e emplacar um Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% e superar todas as expectativas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez mais uma jogada contra o entendimento do mercado sobre como deve ser a economia do País e zerou impostos de importação de uma série de alimentos na última semana.

O efeito disso não deve ser observado nos preços dos produtos em supermercados e feiras antes de dois meses. Mas esse tempo pode ser encurtado se contar com apoio dos governos estaduais via desoneração do ICMS para itens da cesta básica, por exemplo. Mas é uma decisão fácil de tomar?

Sim. Para economias com crescimento acima da média, sim. O Governo Federal demonstrou isso. O crescimento de setores produtivos estratégicos garante a arrecadação perdida com os impostos que eram cobrados sobre os alimentos e, como objetivo final, alivia o orçamento familiar e estimula o consumo. Ou seja, põe comida na mesa e enche barrigas.

Mais um comportamento contrário ao que muitos analistas indicam. O consumo elevado deve resultar em maior inflação, dizem. Por isso o Banco Central empregou uma escalada da taxa básica de juros cuja projeção é de superar os 15% ao término de 2025.

Porém, a equipe econômica liderada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) entende que o consumo elevado gera demanda para comércio e serviços, os quais refletem sobre a dinâmica de indústria e agronegócio, em círculo virtuoso da economia.

Uma pena que o trabalho para assegurar uma alimentação menos cara aos brasileiros não enfrenta resistência apenas do mercado financeiro. As críticas sobre o quanto o Executivo gasta ecoam também no Congresso, sem nenhum reconhecimento das conquistas na economia desde a PEC da Transição, passando por reforma tributária até o novo marco fiscal.

Ao contrário, a maioria das lideranças de Câmara e Senado só aumentam os gastos dos parlamentares sem nenhum compromisso com o discurso que vomitam nas plenárias. Se a segurança alimentar contasse com a mesma dedicação dada por deputados e senadores na proteção dos super ricos, a fome não teria voltado a assustar os brasileiros.